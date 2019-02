Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260219-193: Zwei schwerverletzte Radfahrer nach Unfällen

Waldbröl / Gummersbach (ots)

Bei einer Kollision mit einem Pkw hat sich ein 71-jähriger Fahrradfahrer am Montag (25.Febraur) schwere Verletzungen zugezogen. Eine 62-jährige Frau aus Windeck fuhr mit ihrem Skoda auf der Hochstraße aus Richtung Gerichtsstraße kommend in Fahrtrichtung Querstraße. Von rechts näherte sich der vorfahrtsberechtigte 71-jährige Waldbröler auf seinem Fahrrad. Um 15:25 Uhr kam es mitten auf der Hochstraße zum Zusammenstoß der beiden. Durch den Aufprall erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden. Ein weiterer Unfall zwischen Pkw und Radfahrer ereignete sich am Montag (25. Februar) in Gummersbach-Flaberg. Eine 22-jährige VW-Fahrerin aus Meinerzhagen fuhr um 16:20 Uhr auf der Gelpestraße aus Richtung Gummersbach kommend in Fahrtrichtung Engelskirchen. In gleicher Richtung fuhr auf dem durch Linien getrennten Radweg ein 76-jähriger Engelskirchener auf seinem Pedelec-Mountainbike. Die 22-Jährige beabsichtigte an der Einmündung "Alte Landstraße" in diese nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Dieser zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

