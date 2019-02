Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270219-0195: Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Radevormwald (ots)

Unverletzt überstand ein Radfahrer am Mittwochmorgen (27. Februar) einen Verkehrsunfall auf der Kaiserstraße; weil der Mann stark alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen 09.20 Uhr war der 40-jährige Radfahrer aus Radevormwald auf einem Gehweg der Hohenfuhrstraße in Richtung der Kaiserstraße gefahren. Als er in die Kaiserstraße abbog, verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte gegen einen geparkten PKW. Weil der Mann stark nach Alkohol roch, führte die hinzugezogene Polizei einen Alkoholvortest durch. Das Messgerät zeigte dabei einen Wert von 2 Promille an, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

