Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Einbruch in Einfamilienhaus - Täter von Hausmitbewohnerin gestört

Philippsburg (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstagabend um 20.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Ahornstraße in Rheinsheim ein. Nach bisherigem Erkenntnisstand hebelten die Täter eine Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt in das Anwesen. Die Täter wurden bei der Tatausführung offensichtlich durch eine Hausmitbewohnerin gestört und ergriffen die Flucht. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Philippsburg, Tel. 07256 93290, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell