Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181119-1025: Nach Unfall geflüchtet

Hückeswagen (ots)

Einen geparkten Hyundai i10 hat ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen Freitag und Samstag (16./17. November) in der Lindenbergstraße beschädigt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Geschädigte hatte ihren grauen Hyundai am Freitagmorgen gegen 08.30 Uhr in der Lindenbergstraße abgestellt. Als sie gegen 11.30 Uhr am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war am vorderen, linken Kotflügel ein deutlicher Unfallschaden vorhanden. Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

