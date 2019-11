Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181119-1023: Kennzeichendieb flüchtig

Bergneustadt (ots)

Am Sonntagnachmittag (17. November) hat eine Anwohnerin der Kölner Straße die Polizei verständigt, nachdem sie einen Unbekannten beim Diebstahl von Kennzeichen beobachtet hatte. Gegen 15.30 Uhr hatte die Frau eine Verdächtigen bemerkt, der auf dem zur Brückenstraße hin gelegenen Parkplatz von zwei Autos die Kennzeichen GM-SD 163 und GM-SD 196 abmontiert hatte. Der dunkel gekleidete Mann trug eine Wollmütze und lief mit seiner Beute in Richtung Südring davon. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell