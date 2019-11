Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171119-1020: Werkzeuge aus Transportern gestohlen

Hückeswagen / Wipperfürth (ots)

Unbekannte haben diverse Werkzeuge aus einem geparkten Transporter gestohlen. Ein weißer Renault-Kastenwagen parkte zur Tatzeit zwischen Freitag 19 Uhr und Samstag (16. November) 9 Uhr in der Feldstraße in Hückeswagen. Die Täter öffneten gewaltsam die Hecktür des Transporters und entwendeten mehrere Werkzeuge.

Auch in Wipperfürth waren Transporter im Visier von Dieben. Am Samstag (16. November) zwischen 00:30 Uhr und 12:30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Hecktür zweier Mercedes Sprinter, die in der Straße Grunewald in Wipperfürth parkten. Aus beiden Fahrzeugen entwendeten die Täter diverse Werkzeugmaschinen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

