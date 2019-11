Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 181119-1026: Beschädigter Renault Twingo gesucht

Radevormwald (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag (14. November) auf der Elberfelder Straße sucht die Polizei nach einem Renault Twingo der Baujahre 1993 bis 2007, bei dem der rechte Außenspiegel fehlt. Zwischen 16.00 und 16.40 Uhr hatte eine Verkehrsteilnehmerin ihr Auto am Fahrbahnrand der Elberfelder Straße in Fahrtrichtung Zentrum geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, war ihr linker Außenspiegel massiv beschädigt. In unmittelbarer Nähe fand sich am Straßenrand ein abgerissener Außenspiegel, der vermutlich von dem Verursacherfahrzeug stammt. Inzwischen konnte ermittelt werden, dass es sich um den rechten Außenspiegel eines Renault Twingo der Baujahre 1993 bis 2007 handelt. Hinweise zum Verursacher bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

