Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeipräsident besucht das Polizeikommissariat Varel - Angie Geschke erhält Ehrenmedaille und Urkunde für Spitzensportlerinnen und -sportler bei der niedersächsischen Polizei (mit Bild)

Johann Kühme, Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg, überreichte der Polizeikommissarin und ehemaligen Handballnationalspielerin Angie Geschke am Mittwoch, den 04.03.2020, die Ehrenmedaille und Urkunde für Spitzensportlerinnen und -sportler bei der niedersächsischen Polizei. Da Angie Geschke an der Sportlerehrung für niedersächsische Polizeispitzensportlerinnen und -sportler im Februar in Bad Iburg nicht teilnehmen konnte, ließ es sich der Oldenburger Polizeipräsident nicht nehmen und besuchte gestern das Polizeikommissariat Varel, um Angie Geschke ihre Urkunde samt Medaille persönlich zu überreichen. Hintergrund dieser Ehrung ist die erfolgreiche Teilnahme an den Deutschen Polizeimeisterschaften im Damenhandball 2019, bei denen Angie Geschke gemeinsam mit der niedersächsischen Handballpolizeiauswahlmannschaft einen hervorragenden 3. Platz belegte. Neben Geschke nahmen u. a. weiterhin die Polizeikommissarinnen Ilka Zwick und Jantje Zimmermann, ebenfalls Angehörige des Polizeikommissariats Varel, erfolgreich an den Deutschen Polizeimeisterschaften teil. Beide haben ihre Urkunden und die Glückwünsche des Polizeipräsidenten bereits im Februar bei der Sportlerehrung erhalten. Im Beisein des Vareler Dienststellenleiters, Erster Polizeihauptkommissar Rainer Schönborn, gratulierte Kühme nunmehr auch der Kommissarin Angie Geschke für ihre beeindruckende sportliche Leistung. Er stellte in einem kurzen Statement fest, dass Sport bei der Polizei nach wie vor einen hohen Stellenwert genießt. Angie Geschke freute sich über die persönliche Ehrung und gab auf Nachfrage des Polizeipräsidenten an, dass sie sich bei den Vareler Kolleginnen und Kollegen sehr wohl fühle und sie ihren Dienst in Varel gerne versehe.

