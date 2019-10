Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall, Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Dienstag gegen 00.15 Uhr stand ein Lkw mit Kühlanhänger und eingeschaltetem Warnblinklicht in der Gottlieb-Daimler-Straße auf der Linksabbiegerspur in Richtung Fahrlachstraße. Die Ampelanlage zeigte hierbei "Grün". Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin vermutete eine Panne des Lkws und fuhr an dem Gespann langsam rechts vorbei. Der 52-jährige Lkw-Fahrer fuhr daraufhin unvermittelt los und touchierte den Skoda der 20-Jährigen leicht.

Es entstand geringer Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt Alkoholgeruch beim 52-jährigen Lkw-Fahrer fest. Beim einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von über 1,2 Promille festgestellt.

Dem Lkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Berufskraftfahrers wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell