Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchdiebstahl in Werkstatthalle in Zetel - Polizei Varel sucht Zeugen

Zetel (ots)

In Zetel im Ortsteil Neuenburg kam es in der Graf-Anton-Günther-Straße im Zeitraum vom 28.02.2020, 12:00 Uhr bis zum 02.03.2020, 14:55 Uhr, zu einem Einbruch in die Halle einer Werkstatt. Die bislang nicht bekannten Täter drangen durch Aufhebeln und anschließendes Hochschieben eines Sektionaltores in die Werkstatt vor. Hier entwendeten sie Teile eines zur Reparatur abgestellten Fahrzeuges und diverse Werkzeuge. Außerdem entleerten die Täter einen Pulverlöscher im Innenraum des tatbetroffenen Fahrzeuges. Nach Tatbegehung entkommen die Täter unerkannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451-9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

