POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - Insassin eines Taxis und ein Fahrradfahrer leicht verletzt

Am Montagnachmittag, 02.03.2020, befuhr eine 89-jährige Opelfahrerin befuhr gegen 15:45 Uhr die Rominter Straße und überfuhr die Posener Straße, ohne die Vorfahrt eines 46-jährigen Taxifahrers zu gewähren, der in Richtung Westen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem Taxi, wodurch eine 80-Jährige, die zu dem Zeitpunkt Fahrgast war, leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von etwa 2.500 EURO.

Um kurz nach 14 Uhr kam es bereits zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Bismarckstraße in Richtung Osten, während eine 69-Jährige mit ihrem Pkw Opel die Tilsiter Straße in Richtung Norden befuhr und nach rechts in die Bismarckstraße abbiegen wollte.

Dabei übersah sie den Fahrradfahrer, es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 73-jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein geringer Sachschaden.

