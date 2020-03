Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigter Einbruch in eine Dachgeschoßwohnung und in ein Geschäft in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 29.02.- 02.03.2020 soll es in der Bülowstraße zu einem Einbruch in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen sein, bei dem diverse elektronische Werkzeuge entwendet wurden.

Außerdem kam es in der Preußenstraße in der Zeit vom 28.02.-02.03.2020 zu einem Einbruch in ein Studio. Dort wurde die Eingangstür eines Geschäftes aufgehebelt und Bargeld entwendet.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Unter Umständen könnte der Einbruch ins Dachgeschoß, insbesondere der Abtransport der Werkzeuge (u.a. Stichsäge, Akkuschrauber, Schlagbohrer) anderen Hausbewohnern aufgefallen sein, so dass die Bewohner bzw. andere Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

