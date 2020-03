Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - ein Fahrzeugführer verletzt und Sachschäden an den Fahrzeugen

Schortens (ots)

Am Montagmittag, 02.03.2020, ereignete sich gegen 13:15 Uhr in der Accumer Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 65-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes befuhr die Landstraße 814 in Fahrtrichtung Accum. Er beabsichtigte in der Folge nach links in Richtung Grafschaft abzubiegen und übersah den entgegenkommenden 74-jährigen mit seinem Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Der 74-jährige musste im Anschluss der Unfallaufnahme in ein Krankenhaus verbracht werden.

