POL-RBK: Sicher leben im Alter - Präventionstipps von der Polizei

Bergisch Gladbach (ots)

Wie kann ich mich am besten vor Kriminellen schützen? Was hat es mit dem Enkeltrick auf sich? Und wie sollte ich mich an der Haustür oder am Telefon richtig verhalten? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie am Dienstag (19.11.) und am Donnerstag (21.11.)von der Polizei RheinBerg. Am Dienstag (19.11.) findet die Informationsveranstaltung ab 14:00 Uhr im Anna-Haus der Caritas in der Schmidt-Blegge-Straße 18 statt, am Donnerstag (21.11.) ab 15:45 Uhr in der evangelischen Kirche "Zum Frieden Gottes" in der Martin-Luther-Straße 13.

Der rund 60-minütige Vortrag richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, insbesondere an Senioren und Seniorinnen, deren Angehörige und Pflegekräfte.

Im Anschluss an den Vortrag stehen die Experten der Kriminalprävention für eine umfassende Beratung zur Verfügung. (ma)

