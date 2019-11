Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbrecher von Videoüberwachung aufgezeichnet

Rösrath (ots)

Am Samstagabend (09.11.), gegen circa 19.30 Uhr, haben zwei unbekannte Personen unberechtigt ein Grundstück in der Straße Wickenfeld in Rösrath betreten, nachdem sie das Zufahrtstor gewaltsam überwunden hatten. Eine Person trug dabei einen Schraubendreher in der Hand. Möglicherweise bemerkten sie dann, dass der Eigentümer des Hauses anwesend ist, ließen deshalb von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Die Personen wurden dabei von der Videoüberwachung des Geschädigten aufgezeichnet. Demnach werden die Täter wie folgt beschrieben: 1. Person: circa 20-30 Jahre alt, dunkle Kappe, beigefarbene Jacke, blaues T-Shirt, hohe Turnschuhe "Chucks", grüne Handschuhe, mit einem roten Tuch vermummt. 2. Person: circa 20-30 Jahre alt, blaue Kappe, blaue Jeans, weiße Turnschuhe, mit blauem Tuch vermummt. Eine Fahndung nach den Tätern unter Hinzuziehung eines Diensthundeführers verlief erfolglos. Der Erkennungsdienst wurde für eine Spurensicherung angefordert. Wer in dieser Sache Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei unter 02202 205-0. (ct)

