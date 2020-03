Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Kennzeichen- und Felgendiebstahl in Wilhelmshaven - für den Abtransport muss ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Montag, 02.03.2020, in der Zeit von 00:15 - 09:00 Uhr von einem in der Ebkeriege abgestellten Pkw Opel beide Kennzeichen (WHV).

Außerdem kam es am späten Sonntagabend, 01.03.2020, zu einem Einbruch in eine Lagerhalle am Banter Weg.

Dort drangen Unbekannte ein und entwendeten mehrere Felgensätze. Nach bisherigem Sachstand muss aufgrund der Menge der Sätze zum Abtransport ein größeres Fahrzeug erforderlich gewesen sein.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die an dem Sonntagabend bzw. in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Fahrzeugen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

