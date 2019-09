Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz nach Schüssen

Frankeneck (ots)

Heute Nacht, kurz nach 3 Uhr, teilte eine Anwohnerin mit, dass sie vom Nachbargrundstück mehrere Schüsse gehört habe. Da der 56-järhgie Nachbar bereits polizeilich bekannt ist, war von einer ernsthaften Bedrohungssituation auszugehen. Von Kräften des Spezialeinsatzkommandos Rheinland-Pfalz konnte der alkoholisierte Mann in seiner Wohnung festgenommen werden. Nach seinen Einlassungen hätte er in der Nacht Silvesterböller gezündet. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an, wir berichten nach.

