Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Waffen und Drogen gefunden

Ludwigshafen (ots)

Eine Schreckschusspistole, eine Machete sowie 300 Gramm Marihuana und eine geringe Menge an Amphetamin fand die Polizei zufällig bei einem 19-Jährigen im Stadtteil Oggersheim. Eigentlich wollten die Polizeibeamten einen Haftbefehl am Freitag (06.09.2019) in einem Haus vollstrecken. Dort stießen sie zufällig in der Dachgeschosswohnung auf die Drogen und Waffen, die im Anschluss sichergestellt wurden. Der 19-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten.

