Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Überfall auf Tankstelle

Ludwigshafen (ots)

In einer Tankstelle in der Wegelnburgstraße forderte am Sonntag (08.09.2019) gegen 22:15 Uhr ein 29-Jähriger von der Kassiererin Geld und erbeutete mehrere hundert Euro. Anschließend gelang ihm zunächst die Flucht. Durch Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte die Identität des 29-Jährigen festgestellt werden. Gegen 02:40 Uhr konnte dieser in der Bayernstraße festgenommen und für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht werden. Da kein Haftgrund vorlag, konnte der 29-Jährige im Anschluss gehen.

