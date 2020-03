Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Heiko Freesemann wurde nach über vier Jahrzehnten Dienst bei der Landespolizei in den Ruhestand verabschiedet (mit Bild)

Varel (ots)

Der Leiter des Polizeikommissariats Varel, Erster Polizeihauptkommissar Rainer Schönborn, verabschiedete Polizeioberkommissar Heiko Freesemann nach über 45 Jahren im Dienst des Landes Niedersachsen mit Ablauf Februar 2020 in den wohlverdienten Ruhestand. In seiner Laudatio bezeichnete Schönborn Freesemann als ruhigen, besonnenen, zuverlässigen und grundsoliden Kollegen, den so schnell nichts aus der Ruhe bringen kann. In einer kleinen Feierstunde mit seinen Kolleginnen und Kollegen, darunter auch langjährige Mitstreiterinnen und Mitstreitern, würdigte Rainer Schönborn Heiko Freesemanns dienstlichen Werdegang. "Heiko Freesemann ist bei der Vareler Polizei ein Urgestein", so Schönborn. "Von seinen gut 45 Dienstjahren war er allein 41 Jahre und 11 Monate für die Vareler Bürgerinnen und Bürger da", führte Rainer Schönborn weiter aus. Freesemann hatte in all den Jahren stets Bürgerkontakt und war sowohl im Kollegenkreis als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern durch sein angenehmes Wesen und sein enormes Einfühlungsvermögen anerkannt und sehr beliebt. Zur Erinnerung und als Dankeschön überreichte Rainer Schönborn Heiko Freesemann u.a. ein Bild, auf dem neben den Dienststellen Varel, Zetel und Bockhorn weiterhin alle Kolleginnen und Kollegen abgebildet sind.

