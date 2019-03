Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Unfallflucht

Unbekannter Autofahrer beschädigt Absperrung

Bedburg-Hau Till-Moyland (ots)

Am Samstag (23. März 2019) gegen 10:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer eine Absperrung, die an einer Baustelle auf der Straße Alte Bahn kurz hinter der Einmündung zur Moyländer Straße in Fahrtrichtung Kalkar aufgestellt war. Ein Zeuge hörte einen Knall und sah noch, wie ein PKW wendete und in Richtung Bedburg-Hau davonfuhr. Bei dem Wagen handelte es sich laut seinen Angaben um einen weißen Golf oder ein ähnliches Modell. Den Spuren nach müsste der Wagen an der Motorhaube, der Frontseite und im Unterbodenbereich auch Schäden davongetragen haben. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

