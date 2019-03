Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

Emmerich (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am zurückliegenden Samstag, 23.03.2019, auf der Straße Zum Schaafsweg, einen dort am rechten Fahrbahnrand abgestellten silberfarbenen Mercedes gestreift. Hierbei hinterließ das Fahrzeug im Bereich des vorderen linken Radkastens einen Lackschaden. Die Polizei grenzt die Tatzeit auf zwischen 12.40 Uhr und 17.45 Uhr ein und sucht jetzt Zeugen. Hinweise an die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, oder jede andere Polizeidienststelle.

