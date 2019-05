Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Historisches Fahrrad gestohlen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Montag (20. Mai) stellte ein Denzlinger Bürger sein Fahrrad gegen 13.10 Uhr für wenige Minuten vor einem Einkaufsmarkt in der Rosenstraße ab. Ein Unbekannter nutzte die günstige Gelegenheit und nahm das Rad an sich.

Das Besondere an diesem Fall ist, dass es sich bei dem Fahrrad um ein historisches Rad, etwa aus dem Jahre 1940, handelt. Das Herrenrad der Marke "Miele" ist von brauner Farbe und hat - wie damals üblich - am Vorderrad eine sogenannte Stempelbremse montiert.

Hinweise zu diesem Diebstahl oder zum Verbleib des individuell wertvollen Fahrrades nimmt der Polizeiposten Denzlingen entgegen. Telefon: 07666/9383-0.

