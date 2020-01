Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - 2.000 Pfandflaschen

Werl (ots)

Woher stammen circa 2.000 Pfandflaschen? Mit dieser Frage beschäftigt sich zurzeit die Polizei in Werl. Am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung am Hansering, in Höhe der Mülldeponie beziehungsweise der Bunkeranlage, einen Lastkraftwagen und ein Auto fest. Als ein 45-jähriger Rumäne die Beamten sah, rannte er weg und versteckte sich in einem Gebüsch. Die Polizisten konnten ihn dort auffinden und legten ihn Handfesseln an. Während dessen entfernte sich der Fahrer des Lastkraftwagens vom Hansering. Im Wagen des 45-Jährigen konnten fast 20 Kisten mit Leergut und ein Springmesser aufgefunden werden. Ein in der Nähe befindlicher Trampelpfad führte zudem zu circa 2.000 Pfandflaschen, die dort in Säcken gelagert waren. Die Beamten stellten die Pfandflaschen und das Springmesser sicher. Der Rumäne konnte nach Feststellung seiner Identität wieder weiterfahren. Zeugen, die Angaben zu den Pfandflaschen oder weiteren verdächtigen Fahrzeugen im dortigen Bereich machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

