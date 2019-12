Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geschädigter gesucht

Ahaus (ots)

Am Donnerstag, dem 18.12.2019, beschädigte eine Autofahrerin auf dem Krankenhaus-Parkplatz gegen 10.00 Uhr einen weißen Pkw. Nach Angaben der Frau habe sie zunächst vergeblich gewartet und sei dann nach Hause gefahren. Von dort die Polizei informierte sie die Polizei. Das beschädigte Fahrzeug konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Der Geschädigte wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu wenden.

