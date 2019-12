Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Illegale Müllentsorgung nach Ölwechsel?

Stadtlohn (ots)

Mehrere Autoteile, Utensilien für einen Ölwechsel, Hausmüll und zwei Drucker hat ein unbekannter Umweltsünder illegal in Stadtlohn entsorgt. Ein Zeuge verständigte das Ordnungsamt, nachdem er am Dienstag in der Bauerschaft "Am Esch" eine sogenannte wilde Müllkippe, vorgefunden hatte. Mitarbeiter des Bauhofes sorgten für eine fachgerechte Entsorgung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

