POL-SO: Möhnesee-Günne - Auto geöffnet und Taschenlampe entwendet

Möhnesee (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 6.30 Uhr, stellte ein Autobesitzer in der Straße Am Weiher fest, dass man seinen Wagen auf unbekannte Weise geöffnet und eine Taschenlampe entwendet hatte. Das Auto wurde am Vortag, gegen 17.30 Uhr, von ihm verschlossen in der Straße geparkt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

