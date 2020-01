Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Unfallflucht an der Unnaer Straße

Werl (ots)

Am Donnerstag, zwischen 09.15 Uhr und 10.15 Uhr, parkte eine Autofahrerin ihren grauen VW Golf auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Unnaer Straße in Werl. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie an ihrem Wagen Kratzspuren, die augenscheinlich von einem anderen Verkehrsteilnehmer verursacht wurden. Dieser hatte sich mittlerweile vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei sicherte am Unfallwagen dunkle Lackspuren. Die Beamten schätzten den Sachschaden am VW auf 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich unter Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

