Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Diebe machten mit Zettel-/Stifttrick Beute

Lippstadt (ots)

Eine ältere Dame wurde am Donnerstag, gegen 12 Uhr, Opfer einer miesen Masche. Eine Frau klingelte bei ihr und bat um einen Zettel und einen Stift, da sie einen Besichtigungstermin verpasst habe und dem Vermieter einen Zettel hinterlassen wollte. Die gutmütige, ältere Dame ging daraufhin in ihre Küche und wollte die Utensilien holen. Die Frau folgte ihr hierbei. Plötzlich stand auch noch eine weitere, unbekannte Frau in der Küche, die die ältere Dame in ein Gespräch verwickelte. Zwischenzeitlich geriet die erste Frau aus dem Blickfeld der älteren Dame. Nach kurzer Zeit kam sie wieder zurück und bat die zweite Frau nun zu gehen. Kurz darauf stellte die Bewohnerin fest, dass ihr Bargeld und Schmuck gestohlen worden sind. Die Polizei sucht nun die beiden Frauen. Sie waren circa 160 bis 165 cm groß und hatten dunkle Haare. Eine von ihnen war stabil gebaut, die andere eher von schlanker Statur. Sie trugen dunkle Mützen, waren dunkel gekleidet und führten eine schwarze Tasche bei sich. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die beiden Frauen geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. Die Polizei rät: -Lassen Sie auf keinen Fall fremde Personen in ihre Wohnung. -Schauen Sie sich nach Möglichkeit Besucher vor dem Öffnen der Wohnungstür an (Türspion, Blick aus dem Fenster, Türsprechanlage, Türspaltsperre). -Bei unbekannten Besuchern ziehen sie Nachbarn hinzu oder verlangen sie einen späteren Termin für den Besuch wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. -Treten Sie energisch gegen zudringliche Besucher auf (laute Ansprache oder auch Hilferufe) -Geben Sie keine Details zu finanziellen oder familiären Dingen an. -Seien Sie Fremden gegenüber IMMER misstrauisch!!!

