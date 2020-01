Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest (ots)

Soest - Junger Mann von Gruppe beraubt und geschlagen

Am Freitagabend (17.01.2020), gegen 19.30 Uhr ist ein 18-jähriger Soester in der Hansastraße beraubt und geschlagen worden. Der junge Mann befand sich zu der Zeit mit Freunden in der Soester Innenstadt, als er von einer Personengruppe angesprochen wurde. Eine der Personen aus dieser 8-köpfigen Gruppe griff ihm an den Hals und verlangte, dass er Geld und sein Handy rausgeben sollte. Ein weiterer junger Mann griff ihm in die Kleidung und nahm die Geldbörse und das Handy aus der Kleidung. Die Verdächtigen nahmen aus dem Portemonnaie etwas Geld und gaben ihm die Börse und das Handy anschließend wieder. Bevor sich die Gruppe in Richtung Hansaplatz entfernte, schlug ihm die erste Person noch zweimal ins Gesicht. Im Rahmen der Fahndung wurde am Busbahnhof eine Gruppe junger Leute zwischen 14 und 16 Jahren angetroffen, auf die die Beschreibung des Geschädigten passte. Als sie die Polizei sahen, stiegen sie in einen dort stehenden Bus und wollten sich entfernen. Bei den Personen wurden die Personalien festgestellt und eine Strafanzeige gefertigt. (röw)

Lippstadt - Versuchter Wohnungseinbruch

In der Zeit von Donnerstag, 16.01.2020, 23 Uhr bis Freitag, 17.01.2020, 13:15 Uhr haben unbekannte Täter versucht, über die Terrassentür in ein Reihenhaus in der Parkstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941 9100 0. (sch)

Lippstadt - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 18.01.2020 in der Zeit von 5:40 Uhr bis 15 Uhr, wurde der abgestellte Pkw Daimler Benz einer 39jährigen Frau aus Lippstadt auf dem Parkplatz der Firma LIDL in der Planckstraße durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941 9100 0. (sch)

