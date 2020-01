Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: L387 - Auto überschlägt sich

Otterberg (ots)

Eine 18-Jährige befuhr am Sonntagnachmittag die L387 von Otterberg in Fahrtrichtung Höringen. In einer Linkskurve kam der Fahranfängerin ein Fahrzeug entgegen, wodurch sie erschrak und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Auto überschlug sich hierbei und kam im Straßengraben zum Liegen. Glücklicherweise blieben die 18-Jährige und ihre Mitfahrerin unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 8000 Euro.

