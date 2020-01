Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann schlägt Jugendlichen und leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

In der Burgstraße kam es am Samstagmittag zu einem Polizeieinsatz, weil ein 37-Jähriger außer Rand und Band war. Zunächst randalierte der Beschuldigte im Innenstadtbereich und schlug mehrfach gegen Linienbusse. Doch nicht genug, im weiteren Verlauf pöbelte er Passanten an und schlug einem Jugendlichen ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht. Der augenscheinlich alkoholisierte 37-Jährige konnte im Nahbereich angetroffen werden. Kooperativ zeigte sich der Herr jedoch keineswegs. Seinen Ausweis wollte er den Polizisten nicht zeigen, stattdessen beleidigte er die Beamten und ging in Kampfhaltung. Die Einsatzkräfte packten ihn am Arm und brachten ihn zu Boden. Hiergegen leistete er massiven Widerstand, ein Polizeibeamter wurde dabei leicht am Knie verletzt. Der Mann konnte letztlich fixiert und mit zur Dienststelle genommen werden. Die Ingewahrsamnahme wurde bis zum Abend angeordnet. Gegen den 37-Jährigen wird ermittelt.

