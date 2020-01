Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210120-0057: Fotofahndung nach EC-Kartendiebstahl

Waldbröl / Reichshof (ots)

In zwei Fällen fahndet die Polizei nach Unbekannten, die mit unterschlagenen beziehungsweise gestohlenen EC-Karten ihrer Opfer an Geldautomaten Geld abgehoben haben.

Der erste Fall ereignete sich am 27. August 2019 in Waldbröl. Dort hatte der Geschädigte seine Geldbörse an der Kasse des Rewe-Marktes liegen lassen. Als er sein Malheur bemerkte, hatte sich bereits ein schlanker Mann mit rotblonden Haaren, der sich in Begleitung einer Frau mit Kinderwagen befand, in den Besitz der Geldbörse gebracht. Kurze Zeit später hob der Verdächtige an einem Geldautomaten mit der erbeuteten EC-Karte Geld ab. Bilder des Mannes können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem Link https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/waldbroel-diebstahl-computerbetrug eingesehen werden.

Im zweiten Fall fahndet die Polizei nach einer Frau, die mit einer bei einem Taschendiebstahl erbeuteten EC-Karte am 18. Juni 2019 an einem Geldautomaten in Reichshof-Eckenhagen Bargeld vom Konto der Geschädigten erbeutete. Bilder der Frau befinden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/reichshof-taschendiebstahl-computerbetrug Bei Hinweisen zu den Personen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02261 81990 an die Kriminalpolizei.

