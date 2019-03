Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Hövel, Unfall mit zwei verletzte Autofahrern

Coesfeld (ots)

Am 30.03.19, 15:45 Uhr fuhr eine 61-jährige Dülmenerin mit ihrem Auto die K 57 in Fahrtrichtung Dülmen. An der Kreuzung K 57 / K 12 übersah sie einen Vorfahrt berechtigten 31-jährigen Drensteinfurter, der mit seinem Auto die K 12 in FR Dülmen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen.

