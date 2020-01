Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210120-0054: Mit gestohlenen Zigaretten geflüchtet

Hückeswagen (ots)

Zigaretten erbeuteten drei unbekannte Männer am Montagabend (20. Januar) bei einem Diebstahl in einem Lebensmitteldiscountmarkt in Hückeswagen-Kobeshoven; sie flüchteten mit einem auffälligen PKW. Gegen 17.50 Uhr hatten sich die drei Personen mit südosteuropäischem Aussehen in englischer Sprache an der Kasse nach Gutscheinkarten erkundigt. Sie nutzten dies offenbar als Ablenkungsmanöver, denn als die drei das Ladenlokal verlassen wollten, fiel dem Kassierer bei einem der drei Männer eine auffällig ausgebeulte, graue Jogginghose auf, in der sich offenbar eine Vielzahl von Zigarettenschachteln befanden. Auf Ansprache rannten die drei Männer aus dem Laden und flohen mit einem schwarzen PKW, der mit pinkfarbenen Felgen oder Radkappen versehen war. Hinweise zu dem Wagen, der auf dem Parkplatz des Discounters in der Straße Stahlschmidtsbrücke abgestellt war, nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

