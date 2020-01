Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200120-0051: Kennzeichen, Kleinkraftrad und Auto gestohlen

Gummersbach, Engelskirchen, Morsbach (ots)

In Gummersbach sind von Donnerstagabend auf Freitagmorgen (17./18. Januar) die Kennzeichen GM-ZR79 von einem in der Straße "Am Hepel" abgestellten Auto gestohlen worden. Am Engelsplatz in Engelskirchen waren Diebe auf einen Yamaha-Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 989KCO aus. Der Roller kam zwischen 18.00 Uhr am Samstag und 02.15 Uhr am Sonntag (18./19. Januar) abhanden. Einen grauen BMW X3 mit den Kennzeichen GM-HF5000 haben Unbekannte am Sonntagmorgen (19. Januar) in Morsbach erbeutet. Sie überwanden vermutlich mit einem Reichweitenverlängerer das Keyless-Go-System des Wagens, der in der Hahner Straße abgestellt war. Die Tatzeit konnte zwischenzeitlich auf den Zeitraum zwischen 00.30 und 01.15 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

