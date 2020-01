Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden Zwei Schwerverletzte bei Kollision im Kreuzungsbereich

Engelskirchen L 302 , Feckelsberger Weg (ots)

Am Montagnachmittag (20.01.) gegen 17: 00 Uhr kam es auf der L 302 im Bereich Feckelsberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 64-jähriger Engelskirchener wollte nach links auf die L 302 einbiegen. Ein 39-jähriger Gummersbacher befuhr die L 302 in Richtung Lindlar. Er nutze die linke von zwei Fahrspuren und überholte ein langsam fahrendes Fahrzeug. Im Kreuzungsbereich der L 302, Abzweig Feckelsberger Weg kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 64-jährige wurde nach dem Zusammenstoß von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen. Beide Fahrzeugführer mussten schwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Fahrbahn wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr von Splittern und ausgelaufenen Betriebsstoffen befreit. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

