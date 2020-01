Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200120-0052: Schmuck bei Einbruch entwendet

Hückeswagen (ots)

In ein Haus in Hückeswagen-Scheideweg sind Einbrecher zwischen dem 10. und dem 19. Januar eingestiegen. Um in das Haus zu gelangen, hatten die Täter das Schlafzimmer an dem Einfamilienhaus aufgehebelt und waren in das Haus eingestiegen. Zumindest haben die Einbrecher bei ihrer Tat Schmuck erbeutet; ob ihnen weitere Beute in die Hände gefallen ist, konnte noch nicht ermittelt werden, da die Bewohner bei der Anzeigenaufnahme noch verreist waren. Sollten Ihnen im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein, verständigen Sie bitte die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

