Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher klettern auf Tisch und hebeln Fenster auf - Goldketten gestohlen

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstagnachmittag (22.08., zwischen 14:16 und 15:05 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Von-Flotow-Straße ein und entwendeten Schmuck.

Die Einbrecher kletterten über den Maschendrahtzaun und verschafften sich so Zutritt zum Grundstück. Sie schoben einen Terrassentisch unter das Wohnzimmerfenster, kletterten auf diesen und hebelten das Fenster auf. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten zwei Goldketten. Mit der Beute verschwanden die Diebe unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell