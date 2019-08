POL-MS: Besitzer von Liegerad gesucht

Polizei Münster

Polizisten stellten am 20. August am Willy-Brandt-Weg ein mehrspuriges Liegefahrrad der Marke Quattrocycle für vier Personen sicher. Ein Zeuge meldete das Rad, das leicht beschädigt und ohne Kennzeichen in Nähe einer Baustelle abgestellt war. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Besitzer des Rades.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

