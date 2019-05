Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt; Marienhafe - Radfahrerin mit Auto kollidiert; Norden - Radfahrerin leicht verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine 56 Jahre alte Frau aus Rechtsupweg ist am Freitag bei einem Auffahrunfall in Norden leicht verletzt worden. Sie fuhr gegen 9:30 Uhr mit ihrem Citroen C3 auf der Bundesstraße in Richtung Marienhafe und wollte nach links in den Schwarzen Weg abbiegen. Ein hinter ihr fahrender 25 Jahre alter Mann aus Leezdorf, erkannte dies zu spät. Er fuhr mit seinem Ford Transit auf. Die 56-jährige Citroen-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Marienhafe - Radfahrerin mit Auto kollidiert

Eine 21 Jahre alte Radfahrerin aus Marienhafe ist am Dienstag am Speckweg in Marienhafe mit einem Auto zusammengestoßen. Eine 46 Jahre alte Frau aus Upgant-Schott fuhr gegen 14:20 Uhr mit ihrem Citroen C4 Picasso von dem Parkplatz eines Seniorenzentrums und wollte nach rechts auf den Speckweg in Richtung Gartenstraße abbiegen. Im Bereich der Parkplatzausfahrt stieß sie mit einer Radfahrerin zusammen, die von rechts kommend auf dem Gehweg fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

Norden - Radfahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem 26 Jahre alten Citroen-Fahrer aus Westerholt und einer Radfahrerin ist es am Donnerstag in Norden gekommen. Der 26-Jährige fuhr gegen 15 Uhr auf dem Mühlenweg in Richtung Friesenstraße. Eine 71 Jahre alte Norderin fuhr mit ihrem Fahrrad zwischen Wohnhäusern auf den Mühlenweg. Nach bisherigem Erkenntnisstand missachtete der 26-Jährige die Vorfahrt, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden kam. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt.

