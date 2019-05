Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz; Carolinensiel - Fahrradfahrer übersieht Fußgänger

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein blauer VW Passat ist am Mittwoch auf einem Parkplatz an der Rehau-Straße in Wittmund beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer den Wagen und entfernte sich vom Unfallort. Der Vorfall ereignete sich zwischen 5:45 Uhr und 11 Uhr. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04462 9110.

Carolinensiel - Fahrradfahrer übersieht Fußgänger

Ein 15 Jahre alter Radfahrer aus Wittmund hat am Mittwoch in Carolinensiel einen Fußgänger angefahren. Der 15-Jährige fuhr gegen 18 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Mittelweg. Offenbar war er abgelenkt durch sein Handy und übersah einen 72 Jahre alten Mann aus Wittmund, der zu Fuß unterwegs war. Der Jugendliche stieß mit ihm zusammen. Der 72-Jährige wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell