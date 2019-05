Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Praxisräume; Norden - Einbruch in Wohnhaus; Krummhörn - Wintergarten beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Praxisräume

In ein Gebäude an der Straße Posthalterslohne in Norden ist zwischen Mittwoch und Donnerstag eingebrochen worden. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in dem Gebäude und entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand Bargeld und eine Geldkassette. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag, 7:15 Uhr. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norden - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte haben sich am Donnerstagvormittag gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Uferstraße in Norden verschafft. Sie betraten zwischen 10 Uhr und 12:30 Uhr mehrere Räume und entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand ein Tablet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Krummhörn - Wintergarten beschädigt

Unbekannte haben einen Wintergarten an der Straße Beim Campener Leuchtturm in Krummhörn beschädigt. Zwischen Freitag, 17.05.2019, 20 Uhr, und Montag, 20.05.2019, 8 Uhr, verursachten die Täter einen Schaden an der Scheibe des Wintergartens des Ferienhauses, der schätzungsweise im dreistelligen Bereich liegt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell