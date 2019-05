Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Baugeräte gestohlen; Moordorf - Pedelec-Fahrer verletzt; Aurich - Unfallflucht im Stadtgebiet

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Baugeräte gestohlen

Von einer Baustelle in Moordorf haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Freitag Baugeräte gestohlen. Die Täter entwendeten zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, einen schwenkbaren Grabenräumlöffel und einen Tieflöffel. Die Baustelle befindet sich am Distelweg in Moordorf. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04942 1337.

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Citroen Xsara Picasso ist am Donnerstag auf einem Parkplatz in Moordorf mit einem Pedelec zusammengestoßen. Der 83 Jahre alte Fahrer des Citroen aus Großefehn wollte gegen 10:15 Uhr von einem Parkplatz an der Auricher Straße auf die Straße fahren. Dabei übersah er offenbar einen 70 Jahre alten Pedelec-Fahrer aus Südbrookmerland. Es kam zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht im Stadtgebiet

Ein schwarzer VW Touran ist am Donnerstag in Aurich beschädigt worden. Zwischen 10 Uhr und 12:30 Uhr wurde der Wagen im Stadtgebiet, vermutlich auf einem Parkplatz, von einem Autofahrer touchiert und an der Beifahrerseite leicht beschädigt. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 04941 606215.

