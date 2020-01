Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210120-0055: Bargeld bei Einbruch in Geschäft erbeutet

Gummersbach (ots)

In ein Geschäft an der Olper Straße in Gummersbach-Derschlag sind Einbrecher zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (18. - 20. Januar) eingestiegen. Um in das Gebäude zu gelangen, zerstörten die Täter die Scheibe eines Fensters auf der Rückseite des Hauses und konnten dieses im Anschluss entriegeln. Mit Wechselgeld und vier Flaschen Parfüm machten sich die Täter unerkannt aus dem Staub. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

