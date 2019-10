Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Alkoholisiert die Kontrolle über das Auto verloren

Ein 53-jähriger PKW-Lenker befuhr am Mittwoch zunächst die B 297. An der Ausfahrt Roßwälden verließ er gegen 21.10 Uhr die Bundesstraße. Anschließend wollte er an der Einmündung zur Kreisstraße 1419 in Richtung Schlierbach links abbiegen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung verlor er die Kontrolle über den PKW, welcher sich um 90 Grad in den Gegenverkehr drehte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Die Fahrt endete am Mast eines Wegweisers. Ein Alkotest ergab einen Wert um ein Promille. Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt.

