POL-UL: (GP) Göppingen - Mit der Waffe in die Gaststätte

Am Donnerstag, gegen 03.00 Uhr, wurde die Polizei zu einer Gaststätte in der Freihofstraße gerufen. Ein 33-jähriger Gast hatte begonnen in der Gaststätte mit einem Gewehr herumzuspielen. Beim Eintreffen der Streife hatte der Sicherheitsdienst bereits eingegriffen und den Mann außerhalb der Gaststätte an einer Mauer fixiert. Die waffenscheinpflichtige Paintballwaffe hatte das Aussehen eines Sturmgewehrs. Der Mann war stark alkoholisiert, unkooperativ und aggressiv. Er wurde in Gewahrsam genommen. Bei seiner Durchsuchung wurden zwei Gasdruckpatronen und 100 Farbmarkierungskugeln aufgefunden. Außerdem fanden die Beamten noch eine Taschenlampe, welche am Gewehr angebracht werden kann. Er wurde in der Zelle ausgenüchtert. Eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wird vorgelegt.

