Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Unfall endet tödlich

Am Mittwoch prallte bei Erolzheim eine Autofahrerin gegen einen Baum.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei war die 61-Jährige gegen 12 Uhr von Erolzheim in Richtung Edelbeuren unterwegs. Am Waldbeginn fuhr sie mit einem Opel in einer Linkskurve geradeaus. Sie prallte gegen einen Baum und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr kamen an die Unfallstelle. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Trotz der Hilfe erlag die Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Unfallursache ist noch unklar. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Strecke war für knapp zwei Stunden gesperrt.

