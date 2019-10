Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - renitenter Gast in Gewahrsam genommen

Ulm (ots)

Am Donnerstag gegen 01.25 Uhr hatte eine feuchtfröhliche Nacht für einen Gast in der Schnaitheimer Straße ein abruptes Ende. Nachdem er mit mehreren Gästen in Streit geraten war, war der Alkoholisierte vom Sicherheitspersonal der Gaststätte verwiesen worden. Da er der Aufforderung nicht nachkam, wurde die Polizei gerufen. Nach dem Eintreffen der Beamten begann er sofort mit Beleidigungen und wurde zusehends aggressiver. Auch dem behördlichen Platzverweis leistete er keine Folge. Stattdessen warf er eine Bierflasche gegen die Hauswand. Der 30-jährige Mann wurde in Gewahrsam genommen und durfte seinen Alkoholpegel in der Zelle senken.

