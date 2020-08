Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann belästigte am frühen Samstagmorgen (22.08.2020) durch sein unsittliches Verhalten eine junge Frau im Bereich der S-Bahn-Haltestelle Universität. Die 25-Jährige wartete dort um 02.35 Uhr auf ihre S-Bahn in Richtung Innenstadt, als ein auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig stehender Mann seine Hose öffnete und in der Folge an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Er setzte seine Handlungen auch noch fort, nachdem die Frau in die Bahn eingestiegen war. Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Zirka 40 Jahre alt, braune mittellange Haare. Er trug ein blaues T-Shirt mit weißer Aufschrift und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

